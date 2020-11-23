Создатель вакцины AstraZeneca рассказал о её эффективности при малых дозах

https://static.news.ru/photo/1a8ec912-2d8e-11eb-9aaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Учёные объяснили низкий процент эффективности вакцины AstraZeneca и рассказали о её неожиданном свойстве.

Разработчик препарата профессор Эндрю Поллард заявил, что усреднённый показатель эффективности англо-шведской вакцины от инфекции связан с методикой подсчёта.

Если вы считаете только госпитализации, тогда у нас будет большая эффективность. Мы включаем в подсчёты случаи и с легким течением заболевания, и от них гораздо труднее защититься, — цитирует его RNS.

Кроме того, Поллард добавил, что при одном из методов дозирования препарат может быть эффективен примерно на 90%. Для этого пациентам вводилась сначала половина дозы, а потом полная. При введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Учёные решили, что давая сначала меньшую дозу, они настроили организм на более эффективную иммунную реакцию.

Ранее NEWS.ru писал, что итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. Согласно обнародованным данным, окончательно исследование показало результат на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.

Препарат может получить название Covuity. Компании зарегистрировали это название в органах ЕС ещё 30 мая, а также купили доменное имя covuity.com.