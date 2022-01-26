Разноголосица: подготовка санкций против России усилила раскол в Европе

Вопрос выработки санкций против России по украинскому досье выявил расхождение во мнениях среди союзников США. Европейские страны так и не смогли прийти к единой точке зрения на то, что должно стать триггером введения ограничительных мер, делятся источники Politico. Противоречия коснулись таких вопросов, как жёсткость давления и необходимость помощи Украине. Не исключено, что ситуация грозит привести к потере координации между западными игроками.

Последним признаком поляризации стала встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Мероприятие продемонстрировало отсутствие консенсуса по поводу того, какие действия России могут спровоцировать введение рестрикций.

Насколько я знаю, триггер так и не был конкретно определён, — цитирует Politico высокопоставленного дипломата одной из стран Центральной Европы.

По словам собеседников издания, согласованной позиции нет не только по поводу того, что должно в контексте украинского кризиса стать спусковым крючком для санкций, но и вопроса о степени их жёсткости. Однако обсуждения на уровне евросообщества будут продолжены.

Для 27 стран ЕС объём экономического ущерба, который может нанести санкционная война с Кремлём, ощущается в каждом случае по-разному. Если такие государства, как Германия, существенно зависят от российского природного газа, то Люксембург или Австрия могут почувствовать на себе эффект от рестрикций против банков и финансовых учреждений РФ.

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Задолго до обнародования предварительных подробностей о направлениях ограничительных мер против Москвы у Брюсселя возникли разногласия, например, с некоторыми германскими официальными лицами, которые выразили несогласие с идеей отключения РФ от международной системы SWIFT.

Европейские чиновники, впрочем, питают слабую надежду на то, что в форс-мажорных обстоятельствах члены ЕС будут более расторопными и примут «правильное» решение.

Безопасный обход

Противоречия достигли такого масштаба, что затронули вопрос о военном снабжении Украины. Наиболее яркой иллюстрацией последних недель стало то, что самолёты Королевских ВВС Великобритании были вынуждены двигаться в обход германского воздушного пространства, доставляя противотанковое оружие Киеву. Причиной стала особая позиция Берлина, который отказывается нагнетать ситуацию с Россией. Маршрут полёта был сдвинут на север, что потребовало дополнительного времени. После того как сообщения об этом были опубликованы, официальные лица Минобороны ФРГ попытались оправдаться , заявив, что запросов на пролёт сделано не было и что между Берлином и Лондоном нет никаких противоречий на этот счёт.

Однако последовавший за этим отказ ФРГ выдать Эстонии лицензии на реэкспорт для отправки германских гаубиц на Украину только лишний раз подчеркнул, что в ЕС идут ожесточённые споры вокруг того, следует ли поставлять оружие Киеву.

В Берлине нередко ссылаются на многолетнюю политику своей страны по отказу от того, чтобы вооружать стороны открытого конфликта, которая уходит корнями в события прошлого века. В то же время германской стороне сложно скрывать, что дело в её политическом прагматизме по отношению к России. Так, страна, к примеру, противостоит попыткам сделать проект «Северный поток — 2» мишенью санкционных мер.

Для того чтобы избежать конфронтации и не ставить Германию в неловкое положение, мы официально не запрашивали полёты [через территорию ФРГ при транспортировке оружия Украине], — пояснил председатель специального комитета нижней палаты британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд.

Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

По его словам, это символ «отсутствия каких-либо скоординированных усилий НАТО по оказанию помощи». Парламентарий выразил уверенность, что российская сторона замечает все эти вещи, которые свидетельствуют только о слабости европейского сообщества.

Стратегическое переосмысление

Тем не менее ответственность за поляризацию НАТО по украинскому досье нередко возлагают и на Францию, лидер которой, Эммануэль Макрон говорит о необходимости стратегической автономии ЕС от США в вопросах собственной защиты.

Безопасность нашего континента требует стратегического переосмысления, стратегического перевооружения Европы как зоны равновесия и мира, — отметил президент Пятой республики.

Весь этот комплекс взглядов отличается от того, что делает Великобритания, акцентирующая необходимость насыщения Украины современным вооружением вместо отправки иностранного контингента к зоне конфликта.

Рассуждая о растущих противоречиях, издание Washington Post не исключает , что западноевропейские союзники на каком-то этапе могут предпринять самостоятельные меры в рамках украинского досье. Это, в свою очередь, обещает ослабить американские обязательства в отношении их безопасности, считает газета. Бывшие высокопоставленные представители Госдепа называют такой раскол внутри западного сообщества катастрофическим.

В подобных обстоятельствах выработка скоординированного ответа на общеевропейском уровне становится невозможной. Черту под ситуацией подвёл Тобиас Эллвуд, который обратил внимание на то, что сейчас Великобритания охвачена политическим кризисом, вызванным «ковидным» компроматом на премьер-министра Бориса Джонсона, Франция приближается к очередным президентским выборам, а новому правительству Германии ещё только предстоит встать на ноги после правления Ангелы Меркель.

Если сейчас усилить разногласия между этими тремя лидирующими игроками Европы, то тогда точно не будет ни чёткой координации, ни единства, подытожил британский парламентарий.