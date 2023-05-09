«Разбой русофобов»: посол РФ о вандализме в часовне в Вашингтоне Посол Антонов: осквернение часовни в Вашингтоне это разбой движимых ненавистью русофобов

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что вандализм в отношении православной часовни в Вашингтоне является «разбоем русофобов», которыми двигала «антироссийская ненависть», передает РИА Новости. Так дипломат отреагировал на действия злоумышленников, которые проникли в часовню и разбили окна, осквернили иконы и залили краской фрески в часовне на русском участке столичного кладбища Рок-Крик.

Сегодня ночью русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне. На почве антироссийской ненависти вандалы посягнули на святое. В церкви совершен разбой, — сказал Антонов.

Глава российской дипмиссии РФ в США добавил, что вандалы разгромили «многие места упокоения русских верующих».

Ранее стало известно, что в Германии вандалы осквернили мемориальный комплекс «Зееловские высоты», расположенный недалеко от Берлина. В посольстве России отметили, что злоумышленники повредили и частично разрушили надгробия на 14 захоронениях воинов, освобождавших Европу от нацизма. Полиция начала поиск виновных, но российские дипломаты усомнились в том, что они будут найдены.