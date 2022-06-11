Раскрыты потери международного бизнеса от ухода с российского рынка WSJ: раскрыты потери международного бизнеса от ухода с российского рынка

Фото: Pixabay

Из-за ухода с российского рынка крупнейшие международные компании понесли убытки на сумму более 59 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы компаний. Отмечается, что окончательная сумма убытков из-за этого решения ещё не подсчитана, так как многие компании продолжают закрывать свой бизнес в России. Автор заметки добавил, что почти 1000 западных компаний пообещали выйти или сократить операции в стране.

Крупнейшие компании понесли убытки в размере более 59 миллиардов долларов от своих российских операций, с еще большими финансовыми трудностями, поскольку санкции ударили по экономике, продажи и закрытия продолжаются, — сказано в публикации.

Многие западные компании, которые решили остаться, отмечают сложности с логистикой из-за отказа Европы пропускать грузы в Россию.

Индия и Китай свели к минимуму эффективность западных санкций против России из-за укрепления торгово-экономических связей с Москвой, написало ранее японское издание Nihon Keizai. Отмечается, что Россия получает сверхдоходы из-за диверсификации своих поставок. В качестве примера японские журналисты указывают на увеличение импорта российской нефти в Индию с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. Пекин в свою очередь нарастил объёмы поставок на 40% за тот же период.