В Японии нашли виноватых в неэффективности санкций против России Nihon Keizai: Китай и Индия сводят к минимуму эффективность западных санкций против России

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Индия и Китай свели к минимуму эффективность западных санкций против России из-за укрепления торгово-экономических связей с Москвой, пишет японское издание Nihon Keizai. Отмечается, что Россия получает сверхдоходы из-за диверсификации своих поставок. В качестве примера японские журналисты указывают на увеличение импорта российской нефти в Индию с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. Пекин в свою очередь нарастил объёмы поставок на 40% за тот же период.

Россия получает повышенные доходы от экспорта энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, а эффективность санкций США и Европы снижается, — сказано в публикации.

Автор статьи добавил, что экспорт российского газа никак не сократился, несмотря на отказ нескольких стран Европы от поставок голубого топлива.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе. В ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times​​​, эксперты также заговорили о возможной рецессии американской экономики.