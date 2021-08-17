Раскрыты подробности визита Меркель в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву планирует обсудить различные темы с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры стран затронут обстановку в Афганистане и ситуацию на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости.

Зайберт отметил , что в ходе визита в Россию Меркель возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. После переговоров с Путиным состоится совместная пресс-конференция.

Также Зайберт напомнил, что канцлер посетит Киев 22 августа. У неё запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалём.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Загородний выразил мнение, что Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским «с ультиматумами» от российского лидера Владимира Путина. По его мнению, Меркель предложит Зеленскому план по «минимальному транзиту газа через Украину» в обмен на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера».