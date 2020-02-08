https://static.news.ru/photo/a46acd1e-4b69-11ea-8b37-fa163e074e61_660.jpg Андрей Загороднюк Фото: AndriyZagorodn3/twitter.com

В Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области будут созданы украинские военные базы.

О создании военных объектов рядом с границами самопровозглашённых ЛНР и ДНР сообщил изданию Kyiv Post министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, работы по возведению баз должны начаться до конца года, а сами объекты будут построены по стандартам НАТО.

Отмечается, что это решение было принято для укрепления военного потенциала страны и содействия развитию экономики региона. При этом в Киеве уверены, что создание этих военных объектов приведёт к увеличению лояльного к властям населения в Донбассе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил: каждый житель Донбасса мечтает о вхождении региона в состав Российской Федерации. Он выразил уверенность в том, что об этом мечтают жители как ДНР, так и ЛНР. По мнению главы Народного совета, такая позиция является логичным продолжением выбора, сделанного в мае 2014 года жителями республик.