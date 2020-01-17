Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка заявил, что каждый житель Донбасса мечтает о вхождении региона в состав Российской Федерации.
В разговоре с РИА Новости Бидевка
Бидевка отметил, что в настоящий момент реализация этой мечты вряд ли возможна из-за сложившейся международной и геополитической обстановки.
Мы понимаем, что для этого ещё очень много нужно сделать. В том числе нужно развивать экономику нашей республики, чтобы не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие русского мира, — заключил глава Народного совета ДНР.
Как передавал NEWS.ru, с 1 января в ДНР увеличился минимальный размер пенсии — на 20% до 4800 рублей. В переводе на гривны, это больше чем минимальный размер пенсионной выплаты на Украине — 1870 против 1769 гривен.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен