https://static.news.ru/photo/52631778-39ef-11ea-86fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка заявил, что каждый житель Донбасса мечтает о вхождении региона в состав Российской Федерации.

В разговоре с РИА Новости Бидевка выразил уверенность в том, что об этом мечтают жители как ДНР, так и ЛНР. По мнению главы Народного совета, такая позиция является логичным продолжением выбора, сделанного в мае 2014 года жителями республик, «который направлен на то, чтобы всячески развивать сотрудничество с Россией».

Бидевка отметил, что в настоящий момент реализация этой мечты вряд ли возможна из-за сложившейся международной и геополитической обстановки.

Мы понимаем, что для этого ещё очень много нужно сделать. В том числе нужно развивать экономику нашей республики, чтобы не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие русского мира, — заключил глава Народного совета ДНР.

Как передавал NEWS.ru, с 1 января в ДНР увеличился минимальный размер пенсии — на 20% до 4800 рублей. В переводе на гривны, это больше чем минимальный размер пенсионной выплаты на Украине — 1870 против 1769 гривен.