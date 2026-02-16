Раскрыты новые детали о переговорах по Украине в Женеве РИА Новости: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

Швейцария выступит лишь принимающей стороной на предстоящих переговорах по Украине в Женеве и не будет в них участвовать, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. Он подчеркнул, что швейцарский город станет исключительно местом для диалога между российской и украинской делегациями.

Швейцария не участвует в переговорах, которые принимает у себя по просьбе сторон, — сказал журналистам собеседник.

При этом источник агентства уточнил, что переговоры пройдут не в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве, сама ООН также не будет принимать участие во встрече. Конкретное место переговоров собеседник РИА Новости называть не стал.

Переговоры запланированы на 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее политик и писатель Ги Меттан заявил, что Швейцария может вернуть себе статус нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, стране стоит проявить политическую смелость и выступить с собственными мирными инициативами. Текущая ситуация складывается благоприятно для активизации внешней политики Берна.