Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы

Оппоненты президента США Дональда Трампа во внутриполитической борьбе не смогут помешать ему вывести войска из Европы, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин, комментируя закон о национальной обороне, запрещающий сокращать контингент в Европе ниже 76 тыс. человек на срок более 45 дней, который планируется на этой неделе рассмотреть в конгрессе. Политолог отметил, что сейчас конгресс находится под контролем Республиканской партии.

Если будут какие-то попытки повлиять на Стратегию нацбезопасности, то, скорее всего, при следующем президенте. Эта стратегия у каждого президента своя. Это взгляд Трампа, то есть некое резюме американской политики на ближайшие три года. Не факт, что следующий президент будет реализовывать тот же курс. Это документ стратегического планирования, которым будет руководствоваться три года американская элита. Это некий срез по всем регионам: как выстраивать отношения со своими противниками, партнерами, конкурентами, врагами, сателлитами по всем направлениям. Но это не навсегда. Думаю, что сейчас у него не будет каких-то проблем действовать, — объяснил Блохин.

При этом политолог не исключил, что в случае проигрыша Республиканской партии на выборах в конгресс в 2026 году демократы будут пытаться помешать Трампу в реализации стратегии. Он пояснил, что в таком случае конгресс может блокировать инициативы президента.

Сейчас все в ожидании прихода следующего президента США. Особенно в ожидании Украина с Европой. Поэтому они взяли такой курс на то, чтобы переждать Трампа. А так стратегия реалистичная, прагматичная. Она не поменяется [независимо от выборов в конгресс в 2026 году]. Другое дело, что они будут ставить палки в колеса Трампу. Если Трамп начнет какое-то мероприятие, конгресс может все заблокировать, — резюмировал Блохин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Трамп может отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта после призыва к президентским выборам в стране. По его словам, американский лидер, вероятнее всего, сосредоточится на внутренних проблемах США.