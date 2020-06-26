Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Блогер идентифицировал американского полицейского с татуировкой «Россия», который
Личность Аскью
Как у него на страничке написано, он знает русский язык. То есть американский парень ради своей любимой русской жены нататуировал хохлому с русскими словами «Россия» и «Хабаровск» и выучил язык, — уточняет блогер-разоблачитель.
Полицейский оказался в центре внимания после публикации фотографий с акции протеста в Хьюстоне в начале июня. В кадр попала его рука с тату. После этого в Интернете начали шутить про русского агента среди американских силовиков.
Акции протеста прокатились по всей стране из-за инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда по подозрению в подделке документов. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.
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