Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

https://static.news.ru/photo/9c3fcdd2-b7c6-11ea-a8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Askew/facebook.com

Блогер идентифицировал американского полицейского с татуировкой «Россия», который работал на акции протеста в Техасе. Им оказался местный житель Майкл Аскью (Michael Askew), женатый на русской девушке из Хабаровска. На предплечье у офицера также выбито название города.

Личность Аскью раскрыл пользователь «ВКонтакте». Он нашёл страничку полицейского в Facebook, откуда следует, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете. В качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. В декабре 2011-го он женился на россиянке. На их свадьбе был плакат с надписью «Настя и Миша форевз тугез». В январе 2018-го бабушка Аскью выложила фотографии с его выпуска из полицейской академии. С этого времени молодой человек забросил соцсети.

Как у него на страничке написано, он знает русский язык. То есть американский парень ради своей любимой русской жены нататуировал хохлому с русскими словами «Россия» и «Хабаровск» и выучил язык, — уточняет блогер-разоблачитель.

Полицейский оказался в центре внимания после публикации фотографий с акции протеста в Хьюстоне в начале июня. В кадр попала его рука с тату. После этого в Интернете начали шутить про русского агента среди американских силовиков.

Акции протеста прокатились по всей стране из-за инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда по подозрению в подделке документов. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.