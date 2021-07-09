Расизм не пройдёт: муравьи и бабочки получат новые, толерантные названия

Два вида насекомых — цыганский мотылёк (анг. Gypsy Moth — Lymantria dispar) и цыганский муравей (анг. Gypsy Ant — Aphaenogaster araneoides) — получат новые названия. Нынешнее Энтомологическое общество Америки, крупнейшая в мире организация — эксперт по насекомым, посчитала прежние оскорбительными. Об этом пишет NPR.

Слова имеют значение, и то, как мы называем кого-то, имеет значение. Использование прежнего названия Lymantria dispar действительно нанесло цыганскому народу большую боль, — заявил исполнительный директор общества Крис Стелциг.

Запрос на изменение названия поступил ещё в 2020 году, однако информация об окончательном решении была опубликована только в июле 2021 года.

В материале отмечается, что цыгане, или рома, считаются крупнейшим этническим меньшинством в Европе и регулярно становятся объектом дискриминации. При этом само слово «цыган» считается уничижительным термином.

Новые названия пока не выбраны. По данным издания, их предложит специально созванная группа добровольцев.

Мотылёк Lymantria dispar получил своё именование из проблем, которые создавал, появившись в Северной Америке. Таким образом его сравнили с цыганами, к которым в США относились негативно в течение длительного времени.

В свою очередь муравьи Aphaenogaster araneoides строят несколько гнёзд, но жить предпочитают лишь в одном. За любовь к странствиям им и предложено было дать «цыганское» именование.

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