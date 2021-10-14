Ракеты России в Европе назвали незаконными и потребовали их убрать

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД. Об этом сообщают РИА Новости.

Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты, — сообщил Эберхардт.

Таким был его ответ на просьбу разъяснить отношение нынешней администрации Белого дома к предложению российского президента Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Ранее стало известно, что в целях контроля Афганистана представители Пентагона в октябре примут участие в переговорах в Узбекистане, где обсудят возможность размещения антитеррористических сил США. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами военного ведомства Соединённых Штатов.

Автор статьи отметил, что в Ташкенте относятся к идее крайне положительно. В материале сказано, что посольство страны в Вашингтоне осуществило большую работу для налаживания контактов между сторонами.