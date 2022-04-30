Ракета Falcon 9 стартовала с новой партией спутников Starlink

Фото SpaceX/via Globallookpress.com

Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Прямую трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Запуск состоялся 30 апреля в 00:27 по московскому времени. Ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту 53 аппарата, которые войдут в сеть интернет-спутников Starlink.

Это уже шестой запуск для используемой при старте многоразовой первой ступени ракеты. Она используется с ноября 2020 года и на этот раз вновь совершила посадку на платформу вскоре после старта.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначена для предоставления широкополосного интернета в любой точке планеты. Проект начал реализовываться компанией SpactX в феврале 2018 года. Запуск новых спутников происходит регулярно. В настоящшее время на орбите находятся более, 2,1 тысячи рабочих аппаратов Starlink.

Изначально предполагалось, что общее число спутников достигнет 12 тысяч, однако в 2019 году компания сделала заявку на запуск ещё 30 тысяч спутников.

В феврале сообщалось, что SpaceX в результате магнитной бури потеряла до 40 интернет-спутников Starlink из 49, отправленных на орбиту. В компании объяснили, что магнитные бури нагревают атмосферу, из-за чего её плотность увеличивается. В этом запуске её плотность была выше на 50% в сравнении с предыдущими. Спутники перевели в безопасный режим, чтобы они начали двигаться по-другому — «боком», снижая тем самым сопротивление. Вернуть спутники в обычное положение позже не удалось, ввиду того же сопротивления.