Радиоперехват переговоров ВСУ указал на тяжелые потери украинских военных

Фото: МО Украины

Украинские военные несут тяжелые потери на южном направлении, передает РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ. Отмечается, что военные принимали участие в попытке наступления на херсонском направлении в сентябре. Из записи можно узнать, что у ВСУ боеприпасов не хватает, а подкреплений нет.

Будет вообще поддержка? Спрашивают меня. Людей нет, связи — тоже, патронов — мало. Где все остальные — кто его знает. Если мы на ночь останемся, с утра нас опять обстреляют. Это нужна с утра какая-то поддержка или на ночь, — сообщается в записи.

В другом фрагменте можно услышать, как украинские военные говорят о большом количестве убитых и раненых. Солдаты при этом постоянно просят о подходе подкрепления, но получают отказ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ, согласно которому запланированная на осень демобилизация солдат срочной службы отменена. В указе также отменяет осенний призыв. В декабре главой государства был подписан документ, который определял порядок призыва в 2022 году, он должен был проводиться в апреле — июне и октябре — декабре. Новый указ был опубликован на официальной странице офиса президента.