https://static.news.ru/photo/8debe880-e6b9-11e9-a8dd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: aleksey.goncharuk/facebook.com

Верховная Рада одобрила программу деятельности кабинета министров Украины. Cогласно Конституции, в течение года парламент не может рассматривать вопрос отставки правительства.

Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вас за это. Но на будущее мы должны построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса, — выступил перед парламентариями премьер-министр Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что цель правительства — рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом — каждый год по 7%. Гончарук отметил, что этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод, передаёт корреспондент «Интерфакс».

Как писал News.ru, бюджет Украины на 2020 год утверждён с расчётом на рост ВВП на 3,3%. Такой проект одобрило Министерство финансов страны. Ранее министр финансов Оксана Маркарова сказала, что в бюджет заложены займы в размере примерно 380 млрд гривен (991,8 млрд рублей). Кроме того, бюджет составлен с учётом реинтеграции Донбасса.