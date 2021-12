Работа не волк: пандемия породила массовое движение за право на безделье

На Западе тема «антиработы», возникшая как реакция на коронавирусные локдауны, набирает обороты быстрыми темпами. Люди распробовали преимущества образа жизни, при котором им не надо тратить по несколько часов ежедневно на дорогу в офис и обратно, и развили идею дистанционной работы еще дальше, подчас доводя её до абсурда.

В соцсетях активно набирает подписчиков тренд antiwork , возникший первоначально в Великобритании, но моментально нашедший сторонников во многих других странах. Лейтмотивом тренда является утверждение, с которым сложно спорить: абсурдно тратить свою жизнь на занятия, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу, но при этом высасывают у человека энергию и отнимают время для занятий тем, что в самом деле нравится.

«Безработными имеют право быть все, не только богатые!» —гласит лозунг движения за «активное безделье». Последователи «антирабочего» движения высмеивают психологию человека из среднего класса, который всю жизнь участвует в «крысиных забегах» в надежде, что когда-нибудь работодатель заметит его рвение и отплатит сторицей.

Интересно, что далеко не все работодатели рассматривают идеологию «антиработников» как подрывную. По рассказам участников движения, некоторые компании готовы предложить его активистам повышение зарплаты и различные бонусы, лишь бы удержать сотрудников, решивших «сойти на берег».

Идеологи «сознательного безделья» указывают, что многие сотрудники компаний попадаются на эту наживку: работодатели повышают им зарплаты на несколько процентов, расширяют круг обязанностей — в общем, отрубают кошке хвост по частям. «Антиработники» видят в этом преднамеренную тактику работодателей с целью удержать ценных сотрудников «в обойме» и не дать им уйти в свободное плавание.

Antiwork получила массовую поддержку в США после случая в октябре 2021 года, когда один из сотрудников демонстративно уволился с работы «по идейным соображениям». Его поступок вызвал «эффект леммингов» — тысячи людей стали подавать заявления об уходе, вдохновлённые его примером и часто не думая о последствиях столь радикального шага: на миру и смерть красна.

По данным исследования университета штата Аризона, основанного в свою очередь на статистике американского министерства труда, число американцев, добровольно бросивших работу в ушедшем году, стало самым высоким за всю историю. Только 65% опрошенных сообщили, что они намерены вернуться на прежние места занятости по окончании пандемии. Эта статистика отражает никогда ранее не виданный разворот в общественном сознании (во всяком случае, у части общества), получивший название downshifting, что можно перевести на русский как «движение на сниженной скорости».

Основная часть дауншифтеров работает (работала) в таких отраслях как здравоохранение, сфера услуг и IT. Это дало социологам основание называть нынешний тренд на рынке труда Great Resignation — «Великое увольнение». Сами себя идеологи этого движения предпочитают называть idlers (дословно «бездельники», но без негативной коннотации).

Далеко не все социологи склонны видеть в «Великом увольнении» устойчивый тренд, способный переформатировать основы капиталистической экономики. Многие называют его лишь одним из леворадикальных течений, не имеющих широкой социальной базы. Исследователи напоминают, что подобие такого движения создали итальянские коммунисты, призывавшие рабочих формально оставаться на рабочих местах, но саботировать рабочие процессы бесконечными перекурами, отлучениями в туалет и тому подобными действиями. Такой вид социальной активности получил название «итальянская забастовка».

Сторонники такого рода действий даже объявили день 15 апреля ежегодным Днём воровства у компании , когда идейные активисты обязаны унести с работы домой что-либо из принадлежащего работодателю имущества, хотя бы шариковую ручку. К этой же категории антикапиталистических активностей можно отнести различные антипотребительские акции, например, бойкот Чёрных пятниц .

По данным журнала The Atlantic , большинство людей, относящих себя к idlers (или «квиттерам» — от английского слова quit, увольнение), не вполне честны перед собой и окружающими. Эксперты считают, что гордо объявляющие об уходе с работы люди на самом деле уходят не в никуда, а на более привлекательные рабочие места, умалчивая об этом. Соответственно, тренд, который его сторонники называют Big Quit («Большое увольнение») в реальности следует называть Big Switch («Большой переход»), считает The Atlantic.