https://static.news.ru/photo/e1d2454c-cf1d-11e9-a18d-fa163e074e61_660.jpg Вадим Рабинович Фото: Zuma/ТАСС

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал конституционным преступлением лишение народных избранников права говорить от имени избирателей на русском языке.

Он напомнил, что уже подал в суд на спикера Рады Дмитрия Разумкова за запрет выражать мысли на русском языке. Рабинович пояснил, что, выступая от имени фракции, он согласовывает текст с коллегами, а затем зачитывает его. Он отметил, что читать умеет в том числе и на украинском языке, а вот высказывать свои мысли ему проще на русском.

Если вы хотите лишить депутата права от имени избирателей говорить на русском языке, вы совершаете конституционное преступление, — сказал депутат, слова которого приводит телеканал « 112 Украина ».

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин был освистан за то, что заговорил на русском языке. Председатель Рады Дмитрий Разумков попросил его придерживаться регламента и перейти на украинский язык.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов и судьи, писал News.ru.