Пётр Порошенко раскритиковал в прямом эфире действия телеканала «Рада»

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование. Он также заявил, что телеканал препятствует работе депутатов.

Порошенко появился в студии телеканала «Рада» во время выступления председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Бывшего президента пригласили присоединиться к эфиру, однако тот отказался и раскритиковал действия руководства канала.

Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали — сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков <...>. Мы точно это так не оставим, — заявил он и покинул студию.

С 15 декабря телеканал «Рада» вещает в обновлённом формате — с современной парламентской и дополнительной студиями в кабмине. В дальнейшем на его базе и базе русскоязычного государственного телеканала «Дом», который могут переформатировать во всеукраинский, может быть создан провластный медиахолдинг. Кроме того, сообщалось, что работники телеканала «Дом» получают указания по подаче материала из офиса президента.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президент страны Владимир Зеленский «правит по Пушкину»: «царствуй лёжа на боку», тогда как руководитель офиса главы государства Андрей Ермак обеспечивает украинскому лидеру победу. Луценко подчеркнул, что президент должен встречаться не только с главой своего офиса, но и с множеством людей ежедневно. По словам экс-генпрокурора, логика Зеленского базируется на особенностях ведения переговоров в духе 1990-х годов, когда можно было договориться «через знакомых».