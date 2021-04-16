Пять военнослужащих погибли при крушении вертолета в Перу

https://static.news.ru/photo/bc7ff4f2-9fd6-11eb-9933-96000091f725_660.jpg Фото: Фто: pri.org

В результате падения вертолёта, осуществлявшего операцию по борьбе с наркотрафиком в регионе Куско в Перу погибли пять военнослужащих. Об этом заявило Объединённое командование вооружённых сил страны.

Инцидент произошёл В субботу в ходе выполнения разведывательной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Вертолёт с номером EP-685 с 12 военнослужащими на борту из-за механической неисправности упал в воды реки Вильканота в регионе Куско, — говорится в сообщении командования в Twitter.

В результате происшествия погибли пять человек, поиски ещё двух военнослужащих продолжаются.

Кроме того, пять человек, находившихся также на борту вертолёта, получили лёгкие ранения. Им оказана необходимая помощь медиков.

Ранее стало известно о том. что легкомоторный самолёт разбился в Саратовской области Об этом писал NEWS.ru.