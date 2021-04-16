Пять военнослужащих погибли при крушении вертолета в Перу

В результате падения вертолёта, осуществлявшего операцию по борьбе с наркотрафиком в регионе Куско в Перу погибли пять военнослужащих. Об этом заявило Объединённое командование вооружённых сил страны.
Инцидент произошёл В субботу в ходе выполнения разведывательной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Вертолёт с номером EP-685 с 12 военнослужащими на борту из-за механической неисправности упал в воды реки Вильканота в регионе Куско, —
говоритсяв сообщении командования в Twitter.
В результате происшествия погибли пять человек, поиски ещё двух военнослужащих продолжаются.
Кроме того, пять человек, находившихся также на борту вертолёта, получили лёгкие ранения. Им оказана необходимая помощь медиков.
Ранее стало известно о том. что легкомоторный самолёт разбился в Саратовской области Об этом писал NEWS.ru.