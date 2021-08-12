Пять человек стали жертвами наводнений в Турции

В Турции в результате наводнений погибли минимум пять человек. Об этом сообщает газета «Хюрриет».
По данным издания, ещё один человек
Ранее сообщалось, что на Черноморское побережье Турции обрушились наводнения. Сильные дожди прошли на севере во вторник и среду. Особенно пострадали провинции Синоп и Бартын. Также тяжёлая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону. В охваченных стихией районах затоплено большое количество домов и предприятий.
Министерство обороны Турции заявило, что в районах наводнений задействованы военные вертолёты для эвакуации жителей. МВД страны попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места и не пользоваться дорогами в районе наводнений.
До этого власти Турции долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.