Пять человек стали жертвами наводнений в Турции

В Турции в результате наводнений погибли минимум пять человек. Об этом сообщает газета «Хюрриет».

По данным издания, ещё один человек считается пропавшим без вести. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отметил, что страна столкнулась с метеорологической катастрофой, которой не было уже 50 или даже 100 лет.

Ранее сообщалось, что на Черноморское побережье Турции обрушились наводнения. Сильные дожди прошли на севере во вторник и среду. Особенно пострадали провинции Синоп и Бартын. Также тяжёлая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону. В охваченных стихией районах затоплено большое количество домов и предприятий.

Министерство обороны Турции заявило, что в районах наводнений задействованы военные вертолёты для эвакуации жителей. МВД страны попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места и не пользоваться дорогами в районе наводнений.

До этого власти Турции долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.