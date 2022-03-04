Операция идёт по плану: Путин рассказал об успехах армии РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза, что специальная военная операция идёт на Украине строго в соответствии с графиком и по плану. Все задачи, поставленные перед военными, успешно решаются.

Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются, — сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить о ходе спецоперации.

По его словам, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Второй раунд переговоров России и Украины проходит 3 марта в Белоруссии. Член делегации Украины Давид Арахамия ранее сообщил, что программа-минимум на встрече с делегатами из РФ — договориться об обеспечении гуманитарных коридоров.