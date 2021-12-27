Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Греции Папульяса

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего греческого лидера Каролоса Папульяса. Путин назвал его настоящим другом России, выдающимся политическим деятелем и мужественным человеком. Об этом говорится в соответствующей телеграмме на официальном сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Каролоса Папульяса, выдающегося политического деятеля Греции. Будем помнить его как мужественного человека, в юные годы боровшегося в рядах Сопротивления с фашистскими захватчиками, и как настоящего друга России, который на посту президента и других высоких государственных должностях многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, — говорится в телеграмме.

Экс-президент Греции с 2005 по 2015 год Каролос Папульяс умер утром 26 декабря.

Будучи подростком, экс-президент принимал участие в движении Сопротивления против нацисткой Германии. Во времена диктатуры «чёрных полковников» (1967–1974) Папульяс проводил информационную кампанию против профашистской хунты, широко применявшей политические репрессии и ухудшившей отношения с соседями Греции.

Выпускник Афинского и Миланского университетов, Папульяс также являлся значимым членом партии ПАСОК, дважды занимал пост министра иностранных дел и служил в должности министра обороны.