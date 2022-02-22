Путин: ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нападёт на Украину до утра четверга, 24 февраля. Об этом он сообщил во время интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, начнут ли российские войска «нечто похожее на вторжение» до истечения ночи.

Блинкен ответил, что у него есть основания так полагать. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и...