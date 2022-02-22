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Путин: ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине

06:25, 24 февраля 2022
Путин: ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов. Они никогда не простят жителям Крыма их выбор воссоединения с Россией, отметил он в видеообращении к россиянам, сообщает РИА Новости.

Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причём так же как и на Донбасс, своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов — пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны, — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что Владимир Путин снова выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. Глава государства заявил, что в планы России не входит оккупация Украины.

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