Путин: Россия готова поделиться вакциной от COVID-19 со всеми нуждающимися

https://static.news.ru/photo/3d199732-2c03-11eb-bf07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россия готова предоставить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) всем нуждающимся государствам, заявил глава РФ Владимир Путин во время саммита G20. Мероприятие проходит в режиме онлайн. Политик отметил, что вспышка заболевания обязывает задействовать все имеющиеся научные мощности для обеспечения планеты препаратом.

Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины, — отметил Путин.

Лидер добавил, что распространение COVID-19 привело к развитию системного экономического кризиса. Главными рисками в мире остаются бедность и массовая безработица, обратил внимание Путин. Речь президента транслировал телеканал «Россия 24».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

«Большая двадцатка» (G20) показала способность объединиться, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд перед саммитом объединения. Он отметил, что рад встрече глав государств G20. По его словам, ответственностью политиков было стремление к здоровому и процветающему будущему для всех.

Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 будет борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема станет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.