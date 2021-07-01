Путин раскритиковал запрет на поставки товаров из Белоруссии в Евросоюз

Запрет на поставку белорусских товаров в Евросоюз наносит ущерб жителям европейских стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что этот запрет наносит ущерб не только интересам бизнеса, но и простым людям.

Вот о чём надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия, — сказал Путин на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.

Также российский лидер заявил, что РФ будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией. Сотрудничество двух стран строится на принципах взаимного уважения.

Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявил, что страна планирует к 1 января 2022 года завершить экономическую интеграцию с Россией. Речь идёт в том числе о создании общих рынков энергоресурсов и транспорта, систематизации налогового и таможенного законодательства, переходе к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.