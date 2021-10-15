Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе поговоркой

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Недалеко от шиитской мечети в афганской провинции Кандагар произошёл взрыв, есть погибшие и раненые, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как заявил собеседник агентства, взрыв устроил террорист-смертник.

Источник агентства в больнице Кандагара сообщил о 25 погибших и как минимум 20 раненых в результате нападения на религиозное учреждение. По данным афганских СМИ, взрыв произошёл внутри мечети, передаёт RT....