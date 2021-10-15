Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе поговоркой
Александр Чеков
Александр Чеков
12:52, 15 октября 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ оценил ситуацию в Карабахе. Для этого он использовал поговорку «плохой мир лучше, чем хорошая война», передаёт ТАСС.
Комментируя выступления президента Азeрбайджана Ильхама Алиеeа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Пyтин вспомнил русскую народную мудрость.
Всё это ещё раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром, — заявил глава государства.
Путин добавил, что российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При его содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, и проводится разминирование территории.
Причём хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях — и на территории Азербайджана, и на территории Армении — восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тысяч человек, — сказал президент.
Ранее в Карабахе в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана обвинило в этом террористическом акте незаконные армянские формирования.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азeрбайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбaджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.