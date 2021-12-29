Путин может предложить Байдену больше «не отмахиваться» от России

Телефонный разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина намечен в четверг на 23.30 по московскому времени. Известно о нём стало буквально накануне. Как сообщают мировые информационные агентства, побеседовать предложил президент России, на что его американский коллега ответил: да! Reuters привёл слова чиновника Белого дома о том, что нынешний шаг Байдена стал ответным на согласия Путина пообщаться с ним по телефону 13 апреля и по видеосвязи 7 декабря нынешнего года. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн рассказала журналистам, что американский президент считает, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России». Что стоит за внезапным согласием Байдена созвониться с Путиным — в материале NEWS.ru.

Темы диалога двух президентов могут быть самыми разнообразными. Белым дом заявляет, что Байден вновь выразит озабоченность присутствием российских войск вблизи украинской границы. Возможно, лидеры обсудят ядерную программу Ирана. В отношениях двух стран тема антироссийских санкций стала уже печально обязательной на протяжении семи лет. Большинство аналитиков убеждены, что ключевым станет обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности. В них Москва напрямую обращалась к Вашингтону с конкретными пунктами — теперь последует конкретный ответ.

США не знают, как выходить из тупиковой ситуации, которую создали сами в отношении России, игнорируя её интересы, заявил в беседе с NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

Система мировой безопасности рушится по вине США. Эти вопросы нужно обсуждать серьёзно с Россией, которая уже не в том статусе, в каком была лет 15 назад. Западные политики ухмылялись в феврале 2007 году, слушая речь Путина в Мюнхене. А вот теперь забегали — предлагают переговоры и встречи, потому что не знают, как выйти из ситуации. До этого США игнорировали все предложения России по безопасности, но поняли, куда это может привести. Вот в чём главный результат. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Владимир Путин в ходе встречи с Президентом США Джозефом Байденом (в режиме видеоконференции) kremlin.ru

По мнению Рогулёва, период «многолетних отмахиваний» Вашингтона от Москвы закончился. Президенты, скорее всего, обсудят предстоящие российско-американские переговоры, намеченные на 10 января в Женеве. Делегации должны будут получить конкретные поручения от лидеров стран, которые смогут их выработать после обстоятельной телефонной беседы. Американист не исключил, что в ходе беседы президентов и переговорного процесса украинская тема тоже будет подробно обсуждаться.

Неожиданной назвал инициативу проведения разговора 30 декабря, за 11 дней до начала встречи в Женеве, директор киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Путин хочет о чём-то предупредить Байдена. Ведь на 10 января запланированы переговоры. Зачем говорить сейчас? Допускаю, что Путин располагает информацией о том, что до 10 января могут произойти некие события, которые не устраивают Москву. Российский президент, возможно, хочет предупредить американского коллегу, что, если эти события произойдут, то Москва вынуждена будет предпринять ряд ответных мер. Иначе я не могу понять смысл внезапной просьбы о разговоре, - отметил собеседник интернет-издания.

Политолог Погребинский также обратил внимание на появление в украинском небе 27 декабря американского самолёта-разведчика JSTARS. По данным CNN, самолёт занимался сбором информации над восточными районами Украины.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее эксперты высказывали мысль, что Москва и Вашингтон могут прийти к компромиссу в отношение раздела сфер своего влияния: Россия сворачивает сближение с Китаем в обмен на отказ США от Украины, после чего она попадает под фактический контроль Москвы. Американская газета Washington Post даже посвятила этой теме статью в марте нынешнего года. Михаил Погребинский, напротив, считает, что Белый дом на такой размен идти не собирается.

США будут сохранять свой контроль над Украиной. С Россией на предстоящих в Женеве переговорах они лишь могут пойти на обсуждение вопроса о размещении на территории Украины наступательного оружия. Может быть даже, США готовы будут согласиться с требованиями России вообще убрать с украинской территории свои военные базы и военнослужащих. Но на эти уступки они будут смотреть, как на предельные, — сказал киевский политолог.

Украинскую тему США традиционно обсуждают без участия Киева. Создаётся впечатление, что киевские власти, независимо от фамилии своего президента, находятся в прямом подчинении Вашингтона и на свою точку зрения права не имеют. Депутат Верховной Рады Олег Волошин попытался успокоить соотечественников на своей странице Facebook пословицей: «Не до жиру — быть бы живу». Депутат раскритиковал власти Украины за внешнеполитическое бессилие: «Так умиляют все эти: опять переговоры об Украине без Украины! Поздно уже по этому поводу рефлексировать».

Если Москву волнует вопрос о расширении НАТО на постсоветском пространстве, то Вашингтон — дальнейшая судьба Украины, в частности решение проблемы Донбасса. Эти противоречия должны решаться в объёмном пакете урегулирования, поскольку затрагивают и другие международные аспекты. Эксперты полагают, что такие переговоры могут затянуться надолго.

Директор института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов в беседе с NEWS.ru подметил, что очень часто в мировой практике переговоры велись исключительно ради самих переговоров.

Бывает, что переговоры затягиваются надолго, чтобы выяснить истинные позиции сторон. Какая участь уготована этим переговорам — сказать сейчас невозможно. Надо наблюдать за ними в течение нескольких недель, возможно, и месяцев. Не следует уповать, что США согласятся на предложения России о безопасности. Диалог может стать сложным, включить в себя предметы дипломатического торга. И в итоге, не исключено, что ни к чему не приведут. Валерий Гарбузов директор института США и Канады РАН директор института США и Канады РАН

По мнению руководителя Института США и Канады, нынешний диалог между Москвой и Вашингтоном «насыщен неразрешимыми проблемами». На его взгляд, стороны не намерены идти на уступки друг другу в ключевых вопросах: НАТО, Украины, Донбасса, Крыма.

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (в режиме видеоконференции) White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если стороны будут стоять на своём, то ничего не изменится. А если они будут готовы к взаимным уступкам ради консенсуса, то появляются другие вопросы: а какова будет степень этой уступчивости? На подобные вопросы ни США, ни Россия не давали ответов — ни себе, ни другим, — заключил собеседник интернет-издания.

Телефонная предновогодняя беседа Владимира Путина и Джозефа Байдена имеет все шансы затянуться на несколько часов — слишком много накоплено тем для обсуждения. А последующие за ней в январе переговоры между делегациями двух стран могут продлиться и несколько месяцев. Даже в этом случае появится повод заявить об успехе. Когда дипломатам есть о чём поговорить, до военных дело, как правило, не доходит.