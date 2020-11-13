Путин предложил странам АТР принять совместное заявление по борьбе с COVID

https://static.news.ru/photo/f8fd9f46-2674-11eb-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия выступила с предложением принять странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) совместное заявление по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита стран — членов АТР.

Россия выступила с предложением подготовить для утверждения лидерами государств — участников Восточноазиатского саммита совместное заявление, посвящённое вопросам борьбы с коронавирусом. Очень рассчитываю, что наша идея будет поддержана, и надеюсь, что сегодня этот документ будет принят, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе было зарегистрировано более 20 млн случаев заболевания COVID-19, что составляет 43,7% от общего количества заболевших во всём мире. По словам президента, только тесное сотрудничество поможет противостоять этому вызову.

Восточноазиатский саммит — площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 2005 году для развития сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АCЕАН) и её диалоговых партнёров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АCЕАН, в 2020 году этот пост занимает Вьетнам.

Как писал NEWS.ru, количество зафиксированных случаев COVID-19 в США превысило 10,7 млн, от осложнений заболевания умерли более 244 тыс. пациентов. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе, ведущий статистику по коронавирусу.