Путин поздравил нового президента Армении

Президент России Владимир Путин поздравил своего армянского коллегу Ваагна Хачатуряна с избранием, говорится в сообщении на сайте Кремля. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии армяно-российских отношений.

Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов — на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что парламент Армении избрал нового президента страны, им стал Ваагн Хачатрян. За его кандидатуру во втором туре проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор». Оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» бойкотировали выборы.

В первом туре парламент Армении не смог выбрать президента страны. Тогда за Хачатряна проголосовали 69 представителей фракции «Гражданский договор», а для победы во втором туре ему достаточно было получить не менее трёх пятых голосов от общего числа депутатов.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Он заявил, что покидает свой пост из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.