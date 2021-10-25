Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана. Лидеры подчеркнули настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Также Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму.

Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

На пост главы государства в Узбекистане претендовали пять кандидатов, включая действующего президента Мирзиёева. По предварительным данным, он одержал победу, однако официальные результаты будут объявлены после 14:00 по московскому времени.

Ранее телефонный разговор Путина и Мирзиёева состоялся 7 октября. В начале беседы Мирзиёев поздравил Путина с днём рождения, затем президенты обсудили ситуацию в Афганистане. Кроме того, главы государств поговорили о подготовке визита Мирзиёева в РФ, который состоится в ноябре.