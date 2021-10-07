Путин обсудил Афганистан с президентом Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом говорится на сайте узбекского лидера.
В начале беседы Мирзиёев
Также Мирзиёев и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Кроме того, главы государств поговорили о подготовке визита Мирзиёева в РФ, который состоится в ноябре.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым также обсудил последние события в Афганистане. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений.
16 августа запрещённое в России движение «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Позднее боевики сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.