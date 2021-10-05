Путин обсудил Афганистан с президентом Таджикистана

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств обсудили последние события в Афганистане. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин и Рахмон договорились оставаться в тесном контакте. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений.

Ранее Путин провёл переговоры с Рахмоном 14 сентября. В беседе два лидера также обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и перспективы развития положения в регионе.

16 августа запрещённое в России движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.