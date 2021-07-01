Путин поздравил Китай со 100-летием создания компартии

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Примите искренние поздравления по случаю 100-летия создания Коммунистической партии Китая. Эту знаменательную дату ваше государство встречает новыми впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Китай играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, в противостоянии глобальным угрозам и вызовам современности, — написал Путин генсеку ЦК Коммунистической партии Китая, председателю КНР Си Цзиньпину.

По его словам, СССР оказывал поддержку компартии страны в период тяжёлой революционной борьбы и становления нового Китая. Он добавил, что в России сохраняется память об общей истории.

Путин добавил, что значимой составляющей отношений между Москвой и Пекином являются межпартийные связи. Он выразил уверенность, что в конструктивном ключе и дальше будет развиваться диалог между Коммунистической партией Китая и «Единой Россией».

Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья и новых успехов в партийной и государственной деятельности, — резюмировал Путин.

Ранее российский президент заявил, что Россия и Китай вывели двусторонние отношения на беспрецедентную высоту. За последние 20 лет странам удалось существенно нарастить внешнеполитическое взаимодействие.