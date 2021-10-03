Путин поздравил Кисиду с избранием на должность премьер-министра Японии
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
14:13, 04 октября 2021
Фумио КисидаФото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фумио Кисиде в связи с его избранием на должность премьер-министра Японии. Российский лидер подтвердил заинтересованность в совместной работе двух стран. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что развитие конструктивного российско-японского диалога в различных сферах отвечает интересам двух народов.
Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, — говорится в поздравительной телеграмме.
Ранее в Японии назначили нового премьер-министра страны, им стал бывший министр иностранных дел и глава политического совета Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Фумио Кисида. Палата представителей парламента страны также утвердила кандидатуру политика на пост руководителя правящей ЛДПЯ. Новое правительство Японии практически полностью состоит из новых лиц, свои посты сохранили главы только двух ведомств. Речь идёт о главе МИД Тосимицу Мотэги и министре обороны Нобуо Киси.