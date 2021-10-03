Путин поздравил Кисиду с избранием на должность премьер-министра Японии

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Политтехнолог Марат Баширов объяснил, что использование офшоров само по себе не является противозаконным. Но через них могут скрывать деньги, с которых не выплачены налоги. Так он прокомментировал для Lenta.ru масштабное расследование «досье Пандоры» о связи мировых лидеров с офшорными схемами.

Офшоры — это не запрещённая история. Если люди хранят там документы, верифицирующие право владения, — это одно. Если деньги, но с них уплачены налоги, — тоже никакого криминала. А вот...