Путин пообещал выполнение обязательств РФ по транзиту газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что невозможно обсуждать такие коммерческие проекты, как «Северный поток — 2», в «нормандском формате», который является политической площадкой. Так российский лидер в эфире «Россия 24» отреагировал на предложение западным партнёрам, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин также отметил , что Россия в лице «Газпрома» подписала контракт на 5 лет на прокачку природного газа европейским потребителям через территорию Украины.

Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определённые обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять, — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что долгосрочный контракт на транзит российского газа мог бы стать компенсацией за запуск «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, единственно приемлемый для Украины вариант — новый контракт на транзит 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет.