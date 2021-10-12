Путин пообедает с Пашиняном после переговоров

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут рабочий обед после планируемой совместной беседы. Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сообщалось о рабочем визите армянского премьера в Москву для обсуждения ситуации в регионе.

Вторая половина дня будет посвящена российско-армянским отношениям в рамках рабочего визита сюда премьер-министра Пашиняна. Будет беседа и затем рабочий обед, — сказал Песков.

В ходе встречи планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также обсудить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе. Кроме того, на встрече глав двух стран будут затронуты актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия по интеграции на евразийском пространстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона исходит из приоритета поддержания геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. По её словам, Москва проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путём поддержания диалога со всеми региональными игроками.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.