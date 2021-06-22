Стало известно, о чём говорил Путин с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе кубинского лидера. Диас-Канель Бермудес выразил главе российского государства чувства поддержки и солидарности в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Он отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом, подчеркнув, что Куба бережно хранит память о подвиге советского народа.

Между тем Путин рассказал кубинскому президенту о российско-американском саммите, прошедшем в Женеве. Также главы государств затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и уделили особое внимание взаимодействию в рамках ООН.

Условлено о продолжении контактов, — говорится в сообщении.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы она заявила, что ФРГ испытывает чувство сопереживания из-за бед и страданий, которые принесла Вторая мировая война.