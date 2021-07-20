Путин поблагодарил Алиева за сложные решения по Карабаху

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой выразил ему благодарность за компромиссные решения по проблеме Нагорного Карабаха. Политик отметил, что они всегда самые сложные. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

Хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения [по вопросу урегулирования ситуации в Карабахе]. Они всегда самые сложные, — подчеркнул российский глава.

Он отметил, что этот вопрос остаётся одним из важнейших. При этом, если есть желание достичь урегулирования, необходимо идти по пути компромиссов. Путин заключил, что до сих пор удавалось делать это.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Кремле. Планируется, что главы государств обсудят реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

До сегодняшней встречи азербайджанский лидер посещал российскую столицу в январе этого года. Политик участвовал в подписании трёхстороннего соглашения по развитию Карабаха. Тогда президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.