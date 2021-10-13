Путин оценил возможность применения КНР вооружённых сил для решения проблем

Президент России Владимир Путин считает, что Китаю нет необходимости использовать вооружённые силы страны для решения каких-либо проблем. Российский лидер отметил также, что КНР является надёжным партнёром нашей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Китай является мощной экономической державой и может реализовывать свои цели без применения силы, считает Путин. По его словам, КНР имеет лучшую экономику в мире, уже обогнавшую США.

Насколько я себе представляю китайскую философию, в том числе государственное строительство и управление, она как раз и не связана с применением силы. <...> На мой взгляд, Китаю это и не нужно, применение силы, — заявил Путин.

По его мнению, Китаю и не нужно применение вооружённых сил страны для решения возможных конфликтов. Глава государства напомнил, что КНР является «нашим надёжным партнёром».

Ранее сообщалось, что война американцев с Китаем и Россией приведёт к разрушительным последствиям для всего мира. Как заявил заместитель председателя комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен, его страна не должна допустить подобной войны, военные действия такого масштаба просто уничтожат мировую экономику и разрушат мир в целом.

Он также считает, что США должны помириться с Китаем и наладить диалог с ним как можно скорее. Хайтен считает, что сравнивать Китай и Россию как противников не стоит, они совершенно разные, в первую очередь по масштабам и мощи экономики.