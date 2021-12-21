Путин обвинил Запад в манипулировании принципами международного права

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны обвинил Запад в манипулировании принципами международного права. По его словам, западные войска действуют за тысячи километров от национальной территории под разными предлогами, включая предлоги собственной безопасности. Трансляция заседания ведётся на сайте канала «Россия 24».

Когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам — сразу ссылаются на международное право, Устав ООН. Эти манипуляции надоели! — заявил президент.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва надеется начать диалог с США по гарантиям безопасности и продвинуть его в реальные сроки.

Он уточнил, что Москва ожидает от НАТО и США реальных шагов в диалоге по снятию российской озабоченности безопасностью. Дипломат отметил, что представители Альянса и Штатов могут попытаться «заболтать» проблему, хотя Запад понимает всю серьёзность намерений РФ.