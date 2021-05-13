Путин обсудил с генсеком ООН конфликт Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/30413128-b3f8-11eb-926a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В свете эскалации палестино-израильского конфликта констатировано, что первоочередной задачей является прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения, — говорится в сообщении.

Стороны поддержали принцип двугосударственного решения проблемы на основе резолюций СБ ООН и общепризнанных международно-правовых норм. Политики отметили, что первоочередной задачей является прекращение насилия с обеих сторон, а также обеспечение безопасности для гражданского населения.

Ранее Совет Безопасности ООН не согласовал совместное заявление по обострению конфликта между Израилем и Палестиной. Это произошло из-за позиции США.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.