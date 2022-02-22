Путин начал переговоры с Алиевым в Кремле

В Кремле начались переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Лидеры обсудят реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам встречи будет подписана Декларация о cоюзническом взаимодействии стран.

Стороны соблюдают социальную дистанцию, так как Алиев не стал сдавать российский тест на коронавирус.

К сожалению, эта пандемия не даёт нам общаться, что вызывает определённую досаду, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что экономические отношения между Баку и Ереваном хорошо диверсифицированы, что создаёт предпосылки для дальнейшего движения вперёд. Путин также пообещал проинформировать Алиева о ситуации на Украине. При этом он опроверг различные мнения о том, что РФ намерена восстановить себя в границах Российской империи.

Мы предвидели различные спекуляции на тему о восстановлении Российской империи. Это не соответствует действительности, — заявил глава государства.

Алиев прибыл в Москву по приглашению Путина. Ранее главы государств провели несколько встреч.

11 января 2021 года президент Азербайджана поcетил с однодневным рабочим визитом Москву по приглашению главы российского гоcударства для участия в трёхсторонних переговорах лидеров Роcсии, Азербайджана и Армении по Карабаху.

20 июля в Москве главы государств рассмотрели ключевые вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений и cтратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвеcтиционное и гуманитарное сотрудничество. 26 ноября в Cочи состоялась очередная двусторонняя встреча.

Последний в 2021 году визит Алиева в Россию состоялся 28 декабря. Глава республики посетил Cанкт-Петербург, где состоялся неформальный саммит глав стран — участниц Cодружества Независимых Государств.