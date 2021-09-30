Путин и Токаев поспорили о размерах тигров

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Президент России Владимир Путин поспорил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на форуме по межрегиональному сотрудничеству двух стран о размерах тигров. Трансляция форума велась на телеканале «Россия 24». Там Путин постарался показать руками большие размеры российских тигров.

Во время встречи Токаев рассказал, что власти республики планируют восстановить популяцию вымерших в XX веке туранских тигров. В ответ на подобное заявление Путин решил поинтересоваться, какие меры необходимо предпринимать для этого. Казахстанский лидер заявил, что «тигр есть тигр», с чем президент России согласиться не смог.

Нет, нет, в России самый крупный тигр, ну конечно, на Дальнем Востоке, — сказал Путин и развёл руки, чтобы показать коллеге размеры российских тигров.

Токаев согласился с ним и рассказал, что наблюдал за поездкой Путина в тайгу. В заключении российский президент пообещал подключиться к решению данной проблемы на правительственном и экспертном уровнях.

Ранее были опубликованы видеокадры отдыха президента Владимира Путина в начале сентября в Сибири, где он находился с министром обороны Сергеем Шойгу.