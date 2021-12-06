Путин и Моди призвали денуклеаризовать Корейский полуостров

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали к денуклеаризации Корейского полуострова. Лидеры двух стран подчеркнули, что необходимо вести взаимный диалог по ядерной проблеме, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля по итогам XXI саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

Лидеры призвали все заинтересованные стороны работать над денуклеаризацией Корейского полуострова в целях установления на нём прочного мира и стабильности, а также подчеркнули необходимость продолжения диалога для достижения этой цели, — говорится в сообщении.

Главы государств также подтвердили выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке (СВПД). Путин и Моди призвали страны приложить все усилия для её восстановления.

Ранее российский лидер заявил в Нью-Дели, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. По его словам, отношения между двумя странами развиваются и устремлены в будущее.

Путин добавил, что состоявшаяся ранее встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2 + 2» говорит «о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».