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Путин и Макрон условились проработать возможность очных переговоров

21:44, 31 января 2022
Путин и Макрон условились проработать возможность очных переговоров Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, говорится на сайте Кремля. Стороны обсудили гарантии безопасности, украинскую проблематику и условились оперативно договориться о возможности проведения личной встречи.

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением РФ долгосрочных гарантий безопасности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты условились о дальнейших телефонных контактах, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.

28 декабря Путин и Макрон также провели телефонные переговоры. Они обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.

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