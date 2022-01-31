Путин и Макрон условились проработать возможность очных переговоров

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, говорится на сайте Кремля. Стороны обсудили гарантии безопасности, украинскую проблематику и условились оперативно договориться о возможности проведения личной встречи.

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением РФ долгосрочных гарантий безопасности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты условились о дальнейших телефонных контактах, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.

28 декабря Путин и Макрон также провели телефонные переговоры. Они обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.