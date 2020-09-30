Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/5289ed68-0365-11eb-980e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Состоялось обсуждение президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном обострения обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Инициатором разговора выступила французская сторона.

Главы государств высказали серьёзную озабоченность продолжающимися в зоне конфликта боевыми действиями и призвали стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности, передаёт пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон отметили безальтернативность урегулирования ситуации политико-дипломатическими методами. Так, рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. В ходе разговора собеседники выразили готовность к тому, чтобы от имени глав государств — сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru ранее, руководители Федеральных национально-культурных автономий азербайджанцев и армян в России Мехрибан Садыгова и Ара Абрамян официально обратились к соотечественникам из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули, что решать конфликт силовым путём недопустимо, и призвали Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию.