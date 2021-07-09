Путин и Байден провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Беседа двух лидеров длилась около часа. Путин и Байден высоко оценили работу двух команд после саммита в Женеве. Она привела к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии в Совете Безопасности ООН.

Также стороны коснулись темы кибератак с использованием вирусов-вымогателей. Глава Белого дома призвал пресечь деятельность хакеров, которые будто бы действуют на российской территории. Байден подчеркнул, что Вашингтон примет любые меры для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры.

Пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки заявила, что у США нет данных о том, что Россия направляла последние кибератаки против Вашингтона, но тем не менее российская сторона должна «принять меры».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не обладает информацией, кто совершил новые кибератаки против США. Он также добавил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.