Путин и Байден обсудят нормы поведения в киберпространстве

https://static.news.ru/photo/e1d20178-ce02-11eb-8c67-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент США Джо Байден планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нормы поведения в киберпространстве. Об этом заявил представитель американской администрации, слова которого приводит ТАСС.

Что касается киберпространства, очевидно, что вирусы-вымогатели будут важной темой завтрашних переговоров, — подчеркнул американский чиновник.

Он добавил, что Россия и США могут принять решение вернуть своих послов в Вашингтон и Москву по итогам встречи лидеров двух стран. Оба посла будут находиться в Женеве во время переговоров.

Саммит Россия — США намечен на 16 июня. Он пройдёт в Женеве. Владимир Путин заявлял о необходимости наладить диалог со Штатами. По мнению российского лидера, есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе. Предполагается, что в среду, 16 июня, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Также пройдут пресс-конференции двух президентов.