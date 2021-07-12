Путин дал поручения после разговора с Байденом

Президент РФ Владимир Путин дал поручения после разговора с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Президент после каждого международного разговора даёт поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер, — заявил представитель Кремля.

Он не стал говорить, чего именно касались поручения Путина.

Песков также рассказал, что в ходе переговоров не затрагивалась ситуация на мировых рынках нефти. Он отрицательно ответил на вопрос по поводу того, обсуждалась ли лидерами двух стран тема сделки ОПЕК+.

Телефонный разговор двух политиков состоялся 9 июля. Он длился около часа. Президенты высоко оценили работу двух команд после женевского саммита, которая привела к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирии и Совете Безопасности ООН. Байден считает, что разговор с российским президентом прошёл хорошо. Он подчеркнул, что настроен оптимистично.